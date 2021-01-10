الصفدي يشارك في اجتماع بالقاهرة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غدا

يشارك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، غدًا الاثنين، في اجتماع بالقاهرة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء اليوم الأحد.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أجرى صباح الثلاثاء الماضي، اتصالًا مع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، وذلك في إطار التحضير لاجتماع الرباعية التي تشمل مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وهي مجموعة الدول التي تسعى لدفع جهود السلام في المنطقة، خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وكافة الأطراف المعنية.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أجرى الوزير سامح شكري اتصالًا آخر مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في هذا الإطار، وذلك في سياق المواقف المصرية الساعية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.