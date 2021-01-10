المنامة تستنكر وقف قطر لبطل كمال أجسام بحريني في مياهها الإقليمية

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن استنكارها الشديد لقيام خفر السواحل القطرية بإيقاف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، بينما كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية.

ودعت وزارة الخارجية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عن المواطن البحريني سامي الحداد ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق العلا، يوم الثلاثاء الماضي، والذي يهدف إلى إعادة العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد أكثر من 3 أعوام من مقاطعة الدول الأربع لقطر.