البابا فرانسيس يحث الحكومة الأمريكية على تعزيز قيم الديمقراطية

حث بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، حكومة الولايات المتحدة على تعزيز الوحدة الوطنية والقيم الديمقراطية، وذلك بعد حادثة اقتحام الكونجرس، وذلك حسبما أوردت فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.

وكان أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء الأربعاء الماضي، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وصادق الكونجرس الأمريكي، الخميس الماضي، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.