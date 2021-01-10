أشرف زكي: منع باسم سمرة ورحاب الجمل من مزاولة المهنة لحين انتهاء التحقيقات

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تم منع كلًا من الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل من مزاولة مهنة التمثيل داخل وخارج مصر لحين انتهاء التحقيقات بالنقابة.

واضاف خلال مداخلة هاتفية هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو اديب والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»، صباح الأحد، أن منع الفنانين من مزاولة المهنة جاء نتيجة عدم التزامهم بقراره بعدم تداول الخلاف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وانتظار التحقيقات، متاعبًا: «مش هسمح بالإساءة للوسط الفني».

وأوضح أن التحقيق سيتم خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وسيتم تفريغ الكاميرات لمعرفة الحقيقة وتوجيه العقاب لمن يستحقه، معقبًا: «عيب نعمل كده في سمعة بلدنا».

ونشبت مؤخرًا أزمة بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل ما جعلهما يتبادلا الاتهامات فيما بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي.