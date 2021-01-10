دهان الأرصفة في مدخل الإسكندرية استعدادا لكأس العالم لكرة اليد

بدأ العد التنازلي لاستقبال ضيوف بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، في 13 يناير الجاري.

قاد رئيس حي وسط الإسكندرية اللواء علاء يوسف، اليوم الأحد، حملة لمتابعة أعمال دهانات البردورات في ميدان كارفور، بالتنسيق مع جهاز النظافة بالحي، شاملا دهان بردورات الأرصفة والجزيرة الوسطى بمدخل الإسكندرية.

كما يجري في السياق ذاته رفع كميات كبيرة من مخلفات الأشجار من الطريق الصحراوي مدخل الإسكندرية ومن أمام الحديقة الدولية؛ استمرارا للجهود المبذولة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الطرق بالحي، والارتقاء بالمستوى الحضاري للشوارع، والعمل مستمر.