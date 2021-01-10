أبل وأمازون تحذفان تطبيق بارليه بعد استخدامه في أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي

قررت شركتا أبل وأمازون حذف تطبيق بارليه أو مايعرف أيضا باسم بارلر من خدماتهما، في إطار رد فعل عنيف متزايد بعد أن كانت شبكة التواصل الاجتماعي من بين الشبكات المستخدمة لتنظيم أعمال الشغب يوم الأربعاء في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وحذفت أبل تطبيق بارليه من متجر التطبيقات الخاص بها، في حين قررت الوحدة السحابية في أمازون التوقف عن استضافة شركة التواصل الاجتماعي اعتبارا من ليلة الأحد. وانضمت الشركتان إلى جوجل التي أزالت التطبيق من متجرها على "جوجل بلاي" يوم الجمعة، قائلين إنه شكل "تهديدا مستمرا وعاجلا للسلامة العامة".

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن بارليه، الذي يحظى بشعبية بين الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى بديل لمواقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا، لانتقادات منذ اقتحام الكابيتول من قبل حشد مؤيد للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وستؤدي الخطوة التي اتخذتها شركات التكنولوجيا إلى إنهاء بارليه لعطلة نهاية الأسبوع دون وصول سهل إليه من جانب جميع مستخدمي الهواتف الذكية في العالم تقريبا، ويكافح التطبيق للعثور على شركة جديدة لاستضافة خدماته.