 أرنولد شوارزنيجر: يمكن لأمريكا تجاوز الانقسام الحالي والنهوض مجددا - بوابة الشروق
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أرنولد شوارزنيجر: يمكن لأمريكا تجاوز الانقسام الحالي والنهوض مجددا

برلين - د ب أ:
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 9:20 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 9:20 ص

صرح الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر، بأنه يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتجاوز الانقسام الحالي.

وقال شوارزنيجر، المنحدر من أصول نمساوية والذي كان حاكما سابقا لولاية كاليفورنيا الأمريكية، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يمكننا فعل ذلك بشكل جيد في أمريكا، يمكننا النهوض من جديد وإعادة البناء".

وأضاف شوارزنيجر، 73 عاما، أن القدرة على الصمود هي أحد الأشياء التي يحبها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال: "دائما عندما تعتقد أن ذلك كان كل شيء، ثم ينهض الأمريكيون مجددا، مثل طائر العنقاء من الرماد".

ولم يستطع شوارزنيجر، وهو نفسه جمهوري مثل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تفسير سلوك ترامب، وقال: "قضيت وقتا مع دونالد. لم أعايشه مطلقا كما هو الآن".


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