الصين تقاوم العقوبات الأمريكية بإصدار قواعد جديدة

أعلنت السلطات الصينية عن إصدار قواعد جديدة لحماية شركاتها من القوانين الأجنبية "غير المبررة" والسماح للمحاكم الصينية بمعاقبة الشركات العالمية لامثتالها للقيود الأجنبية، وذلك في إطار مقاومتها للعقوبات الأمريكية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن بيان لوزارة التجارة الصينية أن قواعد "مواجهة التطبيق غير المبرر خارج الأراضي" للقوانين الأجنبية تسمح للسلطات الصينية بإصدار أوامر تنص على أن الشركات أو الأشخاص في الصين لا يحتاجون إلى الامتثال للقيود الأجنبية.



وأضافت الوكالة أن تلك الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بأثر فوري.



وبالرغم من أن الصين لم تذكر الولايات المتحدة بشكل مباشر، فقد اشتكت الصين مرارا من تنفيذ الولايات المتحدة لقوانينها خارج نطاق أراضيا من خلال العقوبات والقيود التجارية.