 فيديو.. افتتاح مخيم جديد في السودان للاجئين الإثيوبيين الفارين من تيجراي - بوابة الشروق
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فيديو.. افتتاح مخيم جديد في السودان للاجئين الإثيوبيين الفارين من تيجراي

مخيم - ارشيفية
مخيم - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 5:14 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 5:14 م
عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد افتتاح مخيم جديد في ولاية القضارف شرق السودان، لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين الفارين من تيجراي.

وفي ولاية القضارف شرق السودان شُيِّدَ مخيم هو الثاني في البلاد لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين الفارين من ساحات الموت المنتشرة في منطقة تيجراي الإثيوبية، حيث يستعر القتال بين جماعات مسلحة مختلفة، وسط عمليات نهب للمنازل وتجنيد إجباري للرجال والفتيان، إضافة إلى عمليات الاغتصاب ضد النساء والفتيات.

ويصل اللاجئون الإثيوبيون إلى مخيم تونيدبه في السودان، حاملين على ظهورهم ثياباً قليلة وبعضاً من طعام، بعد رحلة فرار طويلة تحفّها المخاطر من كل حدب وصوب.



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