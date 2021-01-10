الأطباء: وفياتنا في الموجة الثانية من كورونا أكبر من الأولى

قال أسامه عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن وفيات الأطباء فى الموجة الثانية من كورونا أكبر من الأولى بسبب سرعة انتشار الفيروس الكبيرة، لافتا إلى أن عدد وفيات الأطباء وصل إلى 291 تم عمل مسحات لهم.

وأضاف عبدالحي، خلال لقاء مع محرري النقابة عبر تقنية "زووم" اليوم، أن ما يقرب من 40 إلى 50% من المترددين على العيادات الخارجية فى المستشفيات لديهم اشتباه بـ"كورونا"، مطالبا الأطقم الطبية باتخاذ كل التدابير الإحترازية الوقائية.

وأشار إلى تحسن الأداء في الموجة الثانية من حيث توافر المستلزمات الصحية الوقائية داخل المستشفيات.

وبشأن أزمة نقص الأكسجين، أكد عبدالحي، أن معظم المستشفيات التي تواصلت معها النقابة لم يحدث بها أزمة، لافتا إلى أن هناك جهود كبيرة من جانب الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية للأكسجين وتأمين ضخه لكل المستشفيات.

وتابع: "موضوع الأكسجين حياة أو موت ونناشد الجميع بعدم السماح بالتلاعب فى تلك الأزمة، لأننا فى ظل معركة مع الفيروس ولابد لكل الأطراف التعاون فى هذه الأزمة".