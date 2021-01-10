أطباء يجرون جراحة نادرة بتعليمي طنطا لإنقاذ حياة طفل

أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، نجاح فريق طبي بمستشفى جامعة طنطا التعليمي، من إنقاذ حياة طفل رضيع عمره ٥ أيام، بإجراء جراحة كبري فى المريء استغرقت ساعة ونصف .

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير مستشفى جامعة طنطا التعليمي، أنه فور استقبال الحالة تم إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن وتجهيز الطفل لعملية طارئة بالمستشفى، وقدم الشكر لكامل فريق العمل من طاقم الجراحة والتخدير والتمريض.

من جانبه، قال الدكتور حامد سليم، أستاذ مساعد الجراحة، ورئيس الفريق الطبي، إن الطفل كان يعاني من عيب خلقي وهو انسداد كامل بالمريء، مع وجود ناسور بين المريء والقصبة الهوائية، وتم عمل ربط للناسور مع استكمال توصيل المريء مرة أخرى عن طريق ‏منظار الصدر الجراحي، من خلال جروح دقيقة لا تتخطى ثلاثة مليمترات.

وأشار الدكتور أحمد سويلم نائب مدير المستشفى التعليمى بجامعة طنطا، ومدير العمليات، أن الطفل تمت إفاقته من التخدير وبحالة جيدة بحضانات المستشفى التعليمي.

يشار إلى أن الفريق الطبي ضم طاقم من الجراحة،

وحامد سليم أستاذ مساعد الجراحة، ومحمد الغزيري، د. أحمد الشرابي، د. محمد موسي، د. أحمد محسن، وطبيب مقيم رفعت سند ومحمد نعيم.

كما خضر من طاقم التخدير الدكتور شيماء فاروق، والدكتور محمدشبل، وأسماء بدر الدين، ومحمد الملاح، طبيب مقيم الشيماء سليمان وشريف الزناتي.

فيما ضم طاقم التمريض ممرضة التخدير ساره جابر، وممرضة الجراحة صباح ابراهيم، وممرضة المناولة سلوي حسين.