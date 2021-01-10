خالد الجندي عن انتقاد صورته الأخيرة: الشتاء ده فيه كوليكشن جامد

- خالد الجندي عن الانتقادات حول صورته الجديدة: الإخوان زرعوا التنمر في المجتمع..



علق خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الانتقادات الموجه له بسبب صورته الأخيرة الذي ارتدى فيها ملابس شبيه بالزي المعروف به الإعلامي إبراهيم عيسى، قائلًا إن هذا التنمر مرفوض تمامًا.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أن الإخوان زرعوا التنمر في المجتمع ويعيشون عليه، مازحًا: «مش أي حد يتصور».



وعقب: «الشتاء ده فيه كوليكشن جامد هبدأ بكرة بيه، وهذا تحد لأن التحد هو الذي يصنع الانتصار»، على حد تعبيره.



وتابع: «أخوض معركة منذ فترة مع التيارات الظلامية، وأقاتل بشراسة مجتمعًا من المنظومات الخفاشية التي تريد إعادة الظلام إلى عقول الناس»، مدللًا على حديثه بانطلاق التشكيك والتخوين بمجرد تهنئة المسيحيين في عيد الميلاد، سواء تجاه شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وهو نفسه، باعتبار أنهم يدافعون عن قيم الحب والتفاهم في هذا البلد.



وأفاد بأنه لا يوجد ملبس معين لرجال الدين، مضيفًا أن الصورة الأخيرة له تحمل رسالة هادفة تتمثل في ألا يقاس علم الرجل بالملبس.



واستطرد: «لا يوجد لدينا رجال دين، والهدف من الصورة إيصال رسالة بأنه لا تحترموا الناس بملابسهم.. أنا أتحرر من أي ملبس».



وأكد أن أتباع الحويني والإخوان هم من هاجموه وحرضوا الناس ضده، من خلال مقاطع الفيديو التي يبثونها على موقع اليوتيوب، والتي ترسخ لديهم مفاهيم غير صحيحة.