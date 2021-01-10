الإسماعيلي يظهر بقميصه الأساسي أمام الرجاء

يظهر الإسماعيلي بقميصه الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق ، فيما سيظهر فريق الرجاء صاحب الأرض بقميصه الأبيض خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا الأثنين، فى إياب دور الأربعة لبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الفني الذي تم عقده، منذ قليل، بحضور معيط الشعري مراقب المباراة و دينا لحرش المنسق الاعلامي ومن جانب الإسماعيلى تواجد طارق أبو الليل المدير الإداري وعلاء وحيد المتحدث الرسمي فضلا عن عدد من مسئولى الفريق المغربى.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال اللقاء المقرر إقامته باستاد الكبير فى مدينة مراكش دون حضور جماهيرى مثل نظام التبديلات والذى سيتيح لكل فريق إجراء خمسة تغييرات كما سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة دون اقامة أوقات اضافية فى حال تعادل الفريقين فى نتيجة المباراة.

ويستضيف الفريق المغربى الدراويش فى مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين ، علماً بأن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأصفر بهدف نظيف عن طريق فخر الدين بن يوسف.