مشرعون فلبينيون يبدأون مناقشات حول تعديل الدستور

استأنف رئيس مجلس النواب الفلبيني، لورد آلان فيلاسكو، اقتراحا لتعديل دستور البلاد، برفع البنود الاقتصادية التقييدية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف فيلاسكو أن قرارا من ممثلي مجلسي الشيوخ والنواب يسعى لإدخال عبارة "ما لم ينص عليه القانون بطريقة أخرى" للعديد من بنود الدستور، بما في ذلك التراث الوطني والاقتصاد والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافة والرياضة والبنود العامة.

وأضاف في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اليوم الأحد: "إضافة تلك العبارة سيسمح للكونجرس الفلبيني بتبني قوانين لتحرير الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب أو الحفاظ على الوضع الراهن".

وتابع: "نحتاج إلى اغتنام الزخم، إذا اردنا أن نتعافى تماما من الدمار الاقتصادي بسبب مرض كوفيد-19".