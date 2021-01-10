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مئات يحتجون في العاصمة التشيكية ضد قيود جائحة كورونا

مظاهرات - ارشيفية
مظاهرات - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 7:29 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 7:29 م
تجمع مئات المتظاهرين في ساحة "أولد تاون" في براغ بعد ظهر اليوم الأحد للاحتجاج على القيود الحكومية الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، والتي جرى تمديدها مؤخرا.

وبحسب تقديرات الشرطة، احتج نحو ألفي شخص في الساحة بعد الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش). وأظهرت لقطات من المظاهرة أن العديد من المتظاهرين لم يرتدوا الأقنعة الواقية (الكمامات) ووقفوا بالقرب من بعضهم البعض.

ولوّح المتظاهرون بالعلم التشيكي ولافتات مكتوب على بعضها "أوقفوا إرهاب كورونا" و "أوقفوا طغيان كوفيد".

وكان الرئيس السابق فاتسلاف كلاوس من بين المتحدثين في المظاهرة.

ومددت جمهورية التشيك يوم الخميس إجراءات الإغلاق لمكافحة الجائحة.

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