توفى بعد منتصف الليل أحد أبطال مسرحية مدرسة المشاغبين الفنان هادى الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال تلقيه العلاج في مستشفى الهرم عن عمر يناهز 71 عاما



وحصل الجيار على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد بدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور "لطفي" ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، واشتهر بأدواره المنوعة وكان آخر ظهور له في مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام.

كما ظهر فى المسلسلات التلفزيونية في (المال والبنون)، (الراية البيضا)، (أبناء ولكن)، (النوارس والصقور)، (الوجه الآخر)، (وسادسهم الشيطان)، (ثورة الحريم)، (العصيان) وفى المسرح (أحلام ياسمين)، (لما قالوا دا ولد)، وأيضًا له أفلام سينمائية مثل (ثم تشرق الشمس) عام 1971، (احترس عصابة النساء) عام 1986، (رحلة المشاغبين) عام 1988.

وكان الجيار انضم فى وقت سابق لمسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من إخراج بيتر ميمى.

ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.