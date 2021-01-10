محمد بن زايد: تعازينا إلى إندونيسيا قيادة وشعبا في ضحايا الطائرة المنكوبة

الأكثر قراءة
الطائرة الإندونيسية هبطت 10 آلاف قدم في دقيقة واحدة بعد 4 دقائق من الإقلاع
الصحة العالمية: مصر تدخل ضمن أعلى وفيات إقليم المتوسط بكورونا
لماذا يقلق ترامب من أيامه خارج البيت الأبيض.. وهل فعلا يمكنه العفو عن نفسه؟
من أشد المؤيدين لترامب.. من هي الجندية السابقة التي لقيت حتفها خلال اقتحام الكونجرس؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
تعازينا إلى أندونيسيا قيادة وشعبا في ضحايا الطائرة المنكوبة ..وصادق مواساتنا إلى أسرهم وذويهم وتمنياتنا أن يحفظ الله هذا البلد الصديق من كل سوء مؤكدين تضامننا ووقوفنا معه في هذا المصاب.
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 10, 2021
تعازينا إلى أندونيسيا قيادة وشعبا في ضحايا الطائرة المنكوبة ..وصادق مواساتنا إلى أسرهم وذويهم وتمنياتنا أن يحفظ الله هذا البلد الصديق من كل سوء مؤكدين تضامننا ووقوفنا معه في هذا المصاب.