 الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر بسبب كورونا - بوابة الشروق
الأحد 10 يناير 2021 5:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر بسبب كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 4:11 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 4:11 م
قررت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، مليكة بن دودة، إعادة فتح المسارح ودور الثقافة والمؤسسات الثقافية التي أغلقت منذ أكثر من 10 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وذكر بيان لوزارة الثقافة الجزائرية، اليوم الأحد، أن قرار إعادة فتح المسارح ودور الثقافة والمؤسسات الثقافية جاء عقب الاجتماع الذي عقدته بن دودة مع قيادات الوزارة واستجابة لرغبة المثقفين والفنانين الماسة لتفعيل النشاطات الثقافية والفنية.

وشدد على ضرورة تطبيق واحترام البروتوكول الصحي للوقاية من تفشي وباء كورونا.

يذكر أن وزارة الثقافة الجزائرية علقت في 11 مارس الماضي جميع النشاطات والفعاليات الثقافية في كل أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك