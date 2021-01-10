 ضبط موظف اختلس أقساط قروض من شركة بسوهاج - بوابة الشروق
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ضبط موظف اختلس أقساط قروض من شركة بسوهاج

مديرية امن سوهاج - ارشيفية
مديرية امن سوهاج - ارشيفية
محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 6:37 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 6:37 م
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، موظف بإحدى الشركات لقيامه بالنصب على موظفين واختلاس أقساط قروض تحصلوا عليها من الشركة.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) و3 آخرين، بقيام موظف بإحدى الشركات بسوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم قيمة أقساط لقروض سبق وأن حصلوا عليها من الشركة وعدم ايداعها بحساب الشركة، الأمر الذي ترتب عليه مطالبة الشركة لهم بسداد تلك الأقساط.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، حيث استغل المتهم المذكور طبيعة عمله بالشركة وقام بتحصيل أقساط قروض من الشاكين واختلسها لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عمله مما ترتب عليه مطالبة الشركة للشاكين بسداد تلك الأقساط المتأخرة عليهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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