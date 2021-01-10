عودة إمدادات الطاقة في باكستان بعد انقطاعها على نطاق واسع الليلة الماضية

أعيدت إمدادات الكهرباء في باكستان بشكل تدريجي، اليوم الأحد، بعد انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي أغرق البلاد في الظلام قبل دقائق من منتصف الليل.

وقال وزير الطاقة عمر أيوب للصحفيين: "النظام مستقر الآن وعادت الكهرباء إلى المدن الرئيسية في البلاد".

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بضع ساعات أخرى لاستئناف إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلاد، على حد قوله.

وقال الوزير إن خللا فنيا في محطة جودو للطاقة، وهي محطة طاقة حرارية في إقليم السند جنوبي البلاد، أدى إلى تعطل النظام قبل منتصف الليل بنحو 20 دقيقة.

وتضررت جميع المدن الرئيسية بما في ذلك العاصمة واستغرقت السلطات أكثر من ساعتين لإعادة التيار على مراحل.

وقال أيوب إن التحقيقات جارية، لكن أسباب حدوث الخلل في النظام غير معروفة. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين نظام نقل الطاقة في البلاد.

ويعد انقطاع التيار الكهربائي اليوم الأحد من أسوأ ما شهدته البلاد. وكانت هناك ثماني حالات انقطاع كبير أو جزئي منذ عام 2013.

وسرعان ما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالشائعات في اللحظات التي أعقبت بدء انقطاع التيار الكهربائي. ولجأت وزارة الطاقة الباكستانية إلى تويتر لحث الناس على التزام الهدوء بينما تعمل السلطات على استعادة التيار.

يشار إلى أن باكستان لديها قدرة لتوليد نحو 36 ألف ميجاواط من الطاقة، لكن نظام النقل بحاجة إلى تحديث.