 بعد 11 واقعة سرقة.. حبس المتهمين بخطف حقائب السيدات بالسلام - بوابة الشروق
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بعد 11 واقعة سرقة.. حبس المتهمين بخطف حقائب السيدات بالسلام

محمد أبوعوف
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 12:44 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 12:44 م

قررت نيابة السلام بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس سائق وعاطل لسرقتهما حقائب السيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين "إ. ش"، و"ع.ك"، أقروا بسرقتهما حقائب السيدات بأسلوب الخطف، وبسرقة 11 حقيبة من السيدات بمحيط منطقتي السلام والنهضة.

 

وكان اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة السلام، بتحرير عدد من السيدات محاضر بسرقة حقائبهن على يد شخصين يستقلون دراجة نارية بدون أرقام وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة.

 

وتم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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