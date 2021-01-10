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انقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن باكستانية

إسلام أباد - د ب أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 2:13 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 2:13 ص

انقطع التيار الكهربائي في عدة مدن باكستانية لأسباب ما تزال مجهولة.

وقالت وزارة الطاقة الباكستانية، مساء اليوم السبت، إن خطوط الكهرباء التابعة للشبكة الحكومية تعطلت.

وأبلغ الآلاف من مستخدمي الشبكات الاجتماعية عن انقطاع التيار الكهربائي في المدن الباكستانية الكبرى، بما فيها لاهور وكراتشي.

ودعا وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إلى التزام الهدوء.

وأوضح خان أن سبب الانقطاع في التيار الكهربائي هو الانخفاض المفاجئ في تردد الشبكة، مشيرا إلى أن العمل جار لاكتشاف سبب الخلل.

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