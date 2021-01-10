تطلق مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، قافلة طبية مجانية إلى أودية الشرفا "1، 2" بمدينة شرم الشيخ، بعد غد الثلاثاء، وتستمر لمدة يومين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أيمن رخا - في بيان اليوم الأحد - إن القافلة تشمل عدة تخصصات طبية منها "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة تنظيم أسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء"، وسيتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف أن قافلة وادي مندر بشرم الشيخ اختتمت أعمالها بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 171 مريضا وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتحويل 8 حالات لمستشفى شرم؛ لاستكمال أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.