جامعة طنطا تتقدم 202 مركز عالمي في تصنيف ويبومتركس

قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، إن الجامعة تتقدم عالميًا في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2021 بفارق 202 مركز عن ترتيب يناير السابق، حيث حققت الجامعة المركز 757 عالميًا بدلاً من المركز 959، وذلك طبقًا للنسخة الأخيرة الصادرة من التصنيف والتي تم إعلانها يوم السادس من يناير الماضي، كما تقدمت الجامعة على المستوى المحلي ، حيث حققت المركز الخامس بين 35 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف.

وأضاف زكي، في بيان اليوم الأحد، أن الجامعة قد ظهرت ضمن أفضل 20٪ من الجامعات المشاركة ، والتي يبلغ عددها 3800 جامعة، فقد تقدمت على الكثير من الجامعات العالمية مثل جامعة كلاركسون الأمريكية، ولا لاجونا الأسبانية، وجامعة إيداهو الأمريكية، وجامعة بكين للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دي مونتفورت البريطانية.

من جانبه ، أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة، قد بلغ في هذا الإصدار 167 ألفًا و905 بفارق 11 ألفا و183 عن نسخة يوليو الأخيرة والتي بلغ عدد الاستشهادات بها 156 ألفا و722 استشهادا، مضيفًا أن هذا التقدم نتيجة لجهود الجامعة المستمرة في تشجيع الباحثين لإنتاج أبحاث علمية متميزة ونشرها في مجالات دولية ذات معامل تأثير عالي.

وأوضحت مدير وحدة التصنيف الدولي الدكتورة دينا عبد الهادي أن التصنيف الإسباني "ويبومتركس" يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي المعتمد دوليًا من خلال "جوجل اسكولار" للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى 30 ألف جامعة من 200 دولة عالمية، كما يهدف التصنيف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.