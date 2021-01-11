عقب الإعلامي عمرو أديب على إخفاق مفاوضات سد النهضة، قائلًا إن الأخوة السودانيين قالوا إن الدول الثلاث تدور في حلقة لا يخرجون منها.



وأضاف أديب، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد: «مفاوضات سد النهضة وصلت لحارة سد»، على حد تعبيره.



وأكد أن هناك تغيرًا جذريًا في موقف السودان، مضيفًا أنه من الواضح أن إثيوبيا تقوم بالمفاوضات بشكل جزئي.



وأشار إلى الحاجة لاتفاق ملزم، لمعرفة الاتجاه الذي تسير فيه الأمور، متابعًا: «الخرطوم غرقت، وإحنا شوفنا المأساه اللي حصلت للسودان، وإثيوبيا تقولك خلينا نشوف رأي كل الدول في الموضوع، طب نرجع من الأول، تضييع في الوقت والمجهود بشكل غير طبيعي»، وفقًا لذكره.



وشارك سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع السداسي الذي عقد، اليوم الأحد، لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.



وأخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.