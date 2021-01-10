أعرب باسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولي للإعلام، عن سعادته بإطلاق مبادرة «شتي في مصر» لتنشيط حركة السياحة الداخلية، موضحًا أن المبادرة تبدأ في 15 يناير الجاري، وتنتهي يوم 28 فبراير المقبل.

وأضاف عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحنا مصري»، المذاع عبر فضائية «المصرية»، صباح الأحد، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار اختاروا ست وجهات لتنشيط السياحة بها وهي؛ الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى علم.

ولفت إلى تحديد سعر موحد على جميع الدرجات لكل جهة، مشيرًا إلى أن سعر تذاكر الطيران إلى مدينة الأقصر 1500 جنيه شاملة الضرائب، والغردقة وأسوان وشرم وطابا 1800 جنيه، ومرسى علم 2000.

وذكر مساعد وزير الطيران أن وزارة السياحة والآثار تقدم تخفيضات بنسبة 50% بالنسبة للأماكن الأثرية، فضلًا عن خفض أسعار الفنادق لتشجيع المواطنين، قائلًا إنه من الممكن ربط التذكرة ضمن الباكدج السياحي المتكامل أو فصلها عنه.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن تدشين مبادرة «شتي في مصر»، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2020، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لوضع آليات لتنشيط حركة السياحة الداخلية ومناقشة تفعيل المبادرة والإعلان والترويج لها.