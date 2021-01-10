«تعليم الإسكندرية» تعلن عن مسابقة فنية لعمل «فيديو كارتون» للتوعية بكورونا

أعلنت إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، اليوم السبت، إطلاق أول مسابقة فنية متنوعة لطلاب جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة.

وقالت علا سليمان خليل، مدير عام الإدارة التعليمية، إن المسابقة متاحة لطلاب رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوي، وتتنوع بين مجالات العزف والرسم بأنواعه ليدور حول رسم (الشخصيات التاريخية والرموز)، وفنون الإلقاء والغناء شرط «الأغانى الوطنية»، كما يتاح المشاركة بإعداد فيديو رسوم المتحركة للإجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائية المتبعة للوقاية ضد فيروس كورونا يتضمن التوعية بخطوة الوباء وضرورة اتخاذ الاجراءات الصحية للحماية منه على أن تكون مدته «دقيقتان فقط».

وأوضحت مدير عام الادارة، أن المسابقة تبدأ اليوم السبت وتستمر لمدة 10 أيام، على أن يتم تشكيل لجنة للتحكيم واختيار أفضل الأعمال المشاركة وإعلان النتائج تضم في عضويتها مديري المراحل التعليمية والموجه المسؤول عن الموهبة المشاركة.

وفي سياق متصل اجتمعت مديري إدارة المراحل التعليمية لبحث آلية العمل الفترة المقبلة، باستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم أونلاين بدءا من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي.