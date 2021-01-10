حديقة حيوان فيينا تحتفى بمولد ثلاثة قرود صغيرة بشوارب بيضاء

وسط احتفالات وحفاوة كبيرة بمولدهم، استقبلت حديقة حيوان فيينا، بالعاصمة النمساوية، ثلاثة قرود من نوع قردة الإمبراطور تامارين النادر، التى تشتهر بنمو الشوارب البيضاء فى وجهها، للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وقرد الإمبراطور، هو نوع من أنواع القردة الصغيرة الحجم، تتميز بشواربها البيضاء الأنيقة ولونها الرمادى وحجمها الصغير، ويعتقد أنها اكتسبت اسم الإمبراطور تامارين بسبب شواربها البيضاء، والتى يعتقد أنها تشبه شوارب فيلهلم الثانى إمبراطور ألمانيا سابقا.

ويبلغ طول القردة المولودة حديثا، وتحديدا فى مطلع ديسمبر الماضى، كأول نسل لوالديهم، تامايا وبيربل، 5 سنتيمترات فقط، ولذلك لم يتمكن حراس الحديقة من الاقتراب منها لتحديد جنسها رغم مولدها منذ أكثر من شهر، وليس لديهم أسماء حتى الآن.

ووفقا لما نقلته صحيفة «مترو» البريطانية، عن مدير حديقة الحيوان النمساوية، ستيفان هاجنبيك، فإن والد القردة التوائم الثلاثة يقوم بأغلب مهام تربيتهم ويظهر فى معظم الأحيان وهو يحملهم على ظهره، لكن القردة الصغيرة بدأت، منذ الأسبوع الماضى، فى استكشاف العالم من حولها، بمحاولة تسلق الأشجار باستخدام أصابعها ومخالبها الصغيرة.

وقردة الإمبراطور، تتغذى غالبيتها العظمى على المواد النباتية، فتتناول الفواكه وأوراق الأشجار، وتنشط خلال النهار وتتحرك باستمرار نظرا لصغر حجمها فهى رشيقة جدا ويمكن أن تتحرك من فرع إلى فرع مع قفزات كبيرة وحركات سهلة.

ومنذ الإعلان عن مولدهم جذبت القرود الصغيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأنظار الصحف الدولية، بعد ظهورها بشعرها وشواربها الكاملين فى عمر ستة أسابيع فقط، ولكل منها ابتسامات صغيرة لطيفة، تجعلها الكائنات المثالية للنظر فى وجهها ونسيان العالم، بحسب الصحيفة.

وناشدت حديقة الحيوان الواقعة بالعاصمة النمساوية فيينا، والتى تبلغ من العمر 270 عاما، المهتمين برعاية هذه السلالات من القردة يمكنهم المشاركة فى دعم الحديقة المغلقة حاليا بسبب ظروف الطوارئ الصحية وانتشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق دفع ما لا يزيد على 80 يورو شهريا.