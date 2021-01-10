 المكسيك تدرس تطبيق حظر استخدام الذرة المعدلة وراثيا فى العلف الحيوانى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المكسيك تدرس تطبيق حظر استخدام الذرة المعدلة وراثيا فى العلف الحيوانى

مكسيكو سيتي - د ب أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 2:43 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 2:43 ص

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن المسؤولين المكسيكيين سيجتمعون مع المنتجين لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان حظر جديد على الذرة المعدلة وراثيا سينطبق على الأعلاف الحيوانية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية والصيد والأغذية، القول إن الاجتماع سيعقد "قرب نهاية" الأسبوع المقبل. وستناقش الوزارة القضية مع المنتجين على طول سلسلة التوريد.

وحظرت المكسيك الذرة المعدلة وراثيا وستتوقف تدريجيا عن الواردات خلال السنوات الثلاث المقبلة كجزء من جهود الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء، وفقا لمرسوم أصدرته في 31 ديسمبر.

وكانت المكسيك الوجهة الأولى لصادرات الذرة الأمريكية في عام 2019 ، حيث جلبت شحنات بقيمة نحو 7ر2 مليار دولار، والغالبية العظمى من ذلك النوع الأصفر رقم 2 الذي يستخدم عادة لصنع علف الحيوانات، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

ويتم إنتاج أكثر من 90% من الذرة الأمريكية باستخدام أصناف معدلة وراثيا.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن قرار استبعاد الذرة المعدلة وراثيا سيساعد البيئة.

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