الزمالك يمهد طريق مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أنه سيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق في نادي سانت إيتيان الفرنسي

وأوضح سالم في تصريحات إذاعية قائلا: "احتراف مصطفى محمد؟ .. أعتقد أنه سيتم الموافقة على ذلك خلال الساعات المقبلة.. كل الطرق تؤدي إلى ذلك، واللاعب متمسك بخوض تجربة احترافية".

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب لمصلحة اللاعب بما يحقق الاستفادة للزمالك ايضا.

وكان النادي الفرنسي قد طلب التعاقد مع مصطفى في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بمقابل مادي بلغ 4.5 مليون دولار.