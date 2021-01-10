تحديد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة الأندونيسية المنكوبة

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» بتحديد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة الأندونيسية التي تحطمت قبالة العاصمة جاكرتا، وذلك وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها، صباح اليوم الأحد.

وكانت الشرطة الإندونيسية قد عثرت على حطام وأجزاء جثث بالمنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500 التابعة لشركة سريويجاوا قبالة إندونيسيا التي كان على متنها 62 شخصًا.

وقال متحدث باسم الشرطة: «تسلمنا حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث ونعمل على تحديد هويات الضحايا».

واختفت طائرة مدنية إندونيسية، أمس السبت، على متنها 62 شخصًا عن الرادارات بعد أربع دقائق من انطلاقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.

وقال موقع تتبّع الرحلات الجوية «فلايت تراكر توينتي فور» إن الطائرة التابعة لشركة سريويجايا فقدت أكثر 3000 مترا من ارتفاعها في أقل من دقيقة.