السعودية تسجل 117 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 363 ألفًا و809 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، إلى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6291.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 166 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 355 ألفًا و548.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى أكثر من 1.9 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 89 مليون إصابة.