ناشطون سوريون: طائرة مسيرة مجهولة تقصف منشأة نفطية شمال سوريا

أفاد ناشطون سوريون، اليوم السبت، بتعرض منشأة نفطية واقعة قرب مدينة الباب شمال سوريا، ضمن منطقة سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، لهجوم من قبل طائرة مسيرة مجهولة الهوية.

ونشر النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، لقطات تؤكد اندلاع حرائق واسعة ووقوع انفجارات عدة، جراء استهداف مصاف بدائية لتكرير النفط معروفة بـ"حراقات النفط" واقعة في محيط بلدة ترحين بريف حلب الشمالي، ولم يتضح بعد الجهة التي نفذت الهجوم، وعما إذا كان القصف أسفر عن وقوع إصابات بشرية.

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض "الحراقات" للقصف، مشيرا إلى أن عدة انفجارات سبق أن هزت المنطقة نفسها في 20 ديسمبر الماضي جراء هجوم نفذته طائرة مسيرة على المنشأة النفطية.



