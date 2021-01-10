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سقوط مختلس مبلغ مالي من حساب شركة في سوهاج

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 2:04 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 2:04 م

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف اختلس مبلغ مالي من حساب شركة بسوهاج.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء عاصم الداهش، بلاغًا من شخص، مقيم بمحافظة سوهاج، و3 آخرين، يفيد باستيلاء موظف بإحدى الشركات بسوهاج على مبالغ مالية منهم قيمة أقساط لقروض سبق، وأن حصلوا عليها من الشركة وعدم إيداعها بحساب الشركة، الأمر الذي ترتب عليه مطالبة الشركة لهم بسداد تلك الأقساط.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، حيث استغل المتهم المذكور طبيعة عمله بالشركة، وحصل أقساط قروض من الشاكين، واختلسها لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عمله مما ترتب عليه مطالبة الشركة للشاكين بسداد تلك الأقساط المتأخرة عليهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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