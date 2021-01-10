العراق: مقتل شرطي وإصابة 45 متظاهرا في الناصرية

أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية وشهود عيان، اليوم الأحد، بأن أحد عناصر الشرطة العراقية قُتل، وأصيب 45 متظاهرا في موجة أحتجاجات جديدة على خلفية أعتقال عدد من المتظاهرين وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأوضحت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن العشرات من المتظاهرين تجمعوا في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، وقاموا بإحراق الإطارات للمطالبة بأطلاق سراح عدد من المتظاهرين المعتقلين، كما قطعوا الطريق الرابط بين مدينتي الناصرية والجبايش وجرت مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية؛ مما تسبب بمقتل شرطي وأصابة 45 متظاهرًا اكتظت بهم المستشفيات.

وبحسب شهود عيان، فإن مناطق وسط الناصرية شهدت، مساء اليوم، إطلاق نار كثيف في ظل إجراءات أمنية وانتشار كثيف للقوات الأمنية وسط الناصرية وفي محيط ساحة الحبوبي مركز المظاهرات الاحتجاجية.

من جانب، آخر خرج المئات من أهالي محافظتي النجف وكربلاء في مظاهرات للاحتجاج على أعمال العنف التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية في مدينة الناصرية، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

كانت مصادر طبية وأمنية عراقية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، بمقتل شرطي وإصابة 5 خلال المظاهرات.