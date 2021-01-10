نجل قاضٍ ورئيس سابق لمنظمة يهودية أرثوذكسية من المشاركين في اقتحام الكابيتول

كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن من "بين مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء، نجل قاضٍ في نيويورك ورئيس سابق لـ"المجلس الوطني لإسرائيل الشابة".

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن آرون موستوفكسي، الذي هو نجل قاضي المحكمة العليا بمقاطعة كينغز، ستيفن شلومو موستوفسكي، دخل مبنى الكابيتول، وهو يرتدي زيا من الفرو، وسترة واقية من الرصاص، ويحمل درعا لمكافحة الشغب، كان عثر عليه، وفقا لـ"جوثاميست".

وكان والد آرون موستوفسكي رئيسا سابقا لـ"المجلس الوطني لإسرائيل الشابة"، وهي منظمة يهودية أرثوذكسية كانت قد أعربت عن تأييدها الصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وظهر آرون موستوفسكي (يرتدي زيا من الفرو) ومتظاهر يحمل علم الكونفدرالية في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، في واشنطن العاصمة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

كما تم تصوير موستوفسكي عدة مرات يوم الأربعاء، إلى جانب جيك أنجيلي، أحد مناصري حركة "كيو أنون (QAnon)"، الذي ارتدى قبعة من الفرو ذات قرنين، لكن من غير الواضح ما إذا كان الاثنان قد نسقا بينهما موضوع ارتدائهما للفراء، بحسب الموقع.

وقال آرون موستوفكسي لـ"نيويورك بوست" إنه أراد أن "يعبر عن رأيه كأمريكي حر"، مشيرا إلى أنه "تمت سرقة هذه الانتخابات من الرئيس ترامب".

وأضاف: "لقد تعرضنا للغش، لا أظن أن 75 مليون شخص فقط صوتوا لترامب، أنا أعتقد أن الرقم يقترب من 85 مليونا".