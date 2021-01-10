 منافس الزمالك .. الترجي يعزز صدارته بالدوري التونسي - بوابة الشروق
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منافس الزمالك .. الترجي يعزز صدارته بالدوري التونسي

محمد جلال
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 5:16 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 5:19 م

حقق فريق الترجي التونسي فوزا غاليا اليوم الأحد عزز به صدارته للدوري أمام ضيفه مستقبل الرجيش بهدفين في ملعب حمادي العقربي بالعاصمة تونس.

وسجل فادي بن شوق، المولود في فرنسا، الهدف الأول في الدقيقة 45، ثم عزز علاء الدين المرزوقي النتيجة في الدقيقة 63.

ورفع الترجي رصيده إلى 16 نقطة، وظل رصيد الرجيش 9 نقاط وتراجع للمرتبة السابعة في ترتيب البطولة المحلية.

وسيواجه الترجي أندية الزمالك ومولودية الجزائر وتينجيث السنغالي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الفريق مبارياته ضد ضيفه تينجيث في 12 فبراير ثم يحل ضيفا على مولودية الجزائر.

وفي الجولة الثالثة يستضيف الزمالك قبل أن يتجه للقاهرة لمواجهة الأخير في الجولة الرابعة.


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