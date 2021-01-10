تركيا تسجل 181 وفاة و9537 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 181 وفاة و9537 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و317 ألفا و118، إثر تشخيص 9 آلاف و537 حالة إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.
وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 22 ألفا و 631 شخصا بعد تسجيل 181 حالة جديدة.
كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 7 آلاف و 902 مريض، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و 190 ألفا و 47 شخصا.