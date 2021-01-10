تركيا تسجل 181 وفاة و9537 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 181 وفاة و9537 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و317 ألفا و118، إثر تشخيص 9 آلاف و537 حالة إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 22 ألفا و 631 شخصا بعد تسجيل 181 حالة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 7 آلاف و 902 مريض، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و 190 ألفا و 47 شخصا.