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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تسجل 181 وفاة و9537 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنقرة - د ب أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 2:20 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 2:20 ص

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 181 وفاة و9537 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و317 ألفا و118، إثر تشخيص 9 آلاف و537 حالة إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 22 ألفا و 631 شخصا بعد تسجيل 181 حالة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 7 آلاف و 902 مريض، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و 190 ألفا و 47 شخصا.

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