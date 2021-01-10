الجيزة التجارية تشيد بتأسيس شركة مساهمة للنقل البحري تعزيزا للشراكة مع القطاع الخاص

قال أسامة الرفاعي عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن تأسيس شركة خاصة بالهيئة العامة السلع التموينية لنقل السلع داخل وخارج مصر وخاصة النقل البحري تحت مسمى: "أتلانتيك باسيفيك"، يأتي كخطوة هامة لتعزيز تأمين السلع الاستراتيجية للبلاد ويعود بالنفع المباشر للدخل القومي، واشتراك الهئية العامة للسلع التموينية مع القطاع الخاص وخاصة أنها شركة مساهمه وتخضع لقانون شركات المساهمه والتوصية البسيطة وشركات الشخص الواحد، يعمل ذلك على تحقيق أعلى ربح.

وأوضح الرفاعي، أن تأسيس هذه الشركة يعزز بكل تأكيد ما أعلنته وزارة التموين منذ أشهر بالبدء في تأسيس البورصة السلعية المصرية.

وتابع: "الأمر الذي يضمن لكافة أطراف المنظومة التجارية السهولة واليسر في تداول السلع ويضمن أعلى معدل أمان للمزارع المصري في ضمان تسويق محاصيل الزراعة".

َوأضاف الرفاعي، أن قرار تأسيس هذه الشركة، يأتي وفقًا لتوجيهات فخافة الرئيس بتوسيع حجم الأسطول الملاحي المصري وزيادة عدد السفن التجارية والشحن التي ترفع العلم المصري.