 مقتل 11 شخصا واصابة 18 جراء انهيار أرضي في إندونيسيا - بوابة الشروق
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مقتل 11 شخصا واصابة 18 جراء انهيار أرضي في إندونيسيا

د ب أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 6:46 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 6:46 ص

 قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إن انهيارا أرضيا نجم عن هطول أمطار غزيرة الليلة الماضية أدى إلى مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 18 آخرين في إقليم جاوة الغربية الإندونيسي.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث راديتيا جاتي إن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد الانهيار الأرضي الذي وقع في وقت متأخر من يوم السبت في منطقة سوميدانج.

وتابع إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وقال "نحث السكان على توخي الحذر من الكوارث المتعلقة بالأرصاد الجوية المائية مثل الفيضانات والأعاصير والانهيارات الأرضية".

يشار إلى الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار الممتد من تشرين أول/أكتوبر إلى أذار/مارس.

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