 اليونيسف تدين مقتل 15 شخصا في هجوم الكاميرون الانتحاري - بوابة الشروق
الأحد 10 يناير 2021 6:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

اليونيسف تدين مقتل 15 شخصا في هجوم الكاميرون الانتحاري

د ب أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 6:34 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 6:34 ص

 قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا، بينهم أطفال، في هجوم انتحاري في بلدة موزوجو شمالي الكاميرون، حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم السبت.

وقالت المنظمة في بيان إدانة الهجوم الذي وقع يوم الجمعة إن خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاما قتلوا، وستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و16 عاما أصيبوا بجروح خطيرة.

وقالت مديرة اليونيسف، هنريتا فور، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الهجمات ضد المدنيين في أقصى الشمال والشمال الغربي والجنوب الغربي من الكاميرون.

وتعاني الكاميرون من الاضطرابات والهجمات على المدنيين منذ أن أعلنت المنطقتان الناطقتان بالإنجليزية في أواخر عام 2016 عن رغبتهما في الانفصال وتشكيل دولة جديدة تسمى أمبازونيا.

ويشكو المتحدثون باللغة الإنجليزية منذ فترات طويلة من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية وكذلك من تلقي تمويل حكومي أقل في الكاميرون، التي يتحدث أغلب سكانها اللغة الفرنسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك