اليونيسف تدين مقتل 15 شخصا في هجوم الكاميرون الانتحاري

قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا، بينهم أطفال، في هجوم انتحاري في بلدة موزوجو شمالي الكاميرون، حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم السبت.

وقالت المنظمة في بيان إدانة الهجوم الذي وقع يوم الجمعة إن خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاما قتلوا، وستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و16 عاما أصيبوا بجروح خطيرة.

وقالت مديرة اليونيسف، هنريتا فور، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الهجمات ضد المدنيين في أقصى الشمال والشمال الغربي والجنوب الغربي من الكاميرون.

وتعاني الكاميرون من الاضطرابات والهجمات على المدنيين منذ أن أعلنت المنطقتان الناطقتان بالإنجليزية في أواخر عام 2016 عن رغبتهما في الانفصال وتشكيل دولة جديدة تسمى أمبازونيا.

ويشكو المتحدثون باللغة الإنجليزية منذ فترات طويلة من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية وكذلك من تلقي تمويل حكومي أقل في الكاميرون، التي يتحدث أغلب سكانها اللغة الفرنسية.