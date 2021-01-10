إغلاق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

أعلنت المهندسة سحر شعبان، رئس حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة بنطاق حي غرب، وتم إغلاق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحصيل 39 ألف جنيه غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والصحية وعدم الالتزام بضوابط النظافة العامة.
وأوضحت أنه تم التحفظ على 23 حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير 9 محاضر لعدم االتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل.
من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال والمواطنين بااتباع الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.