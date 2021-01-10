إغلاق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

أعلنت المهندسة سحر شعبان، رئس حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة بنطاق حي غرب، وتم إغلاق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحصيل 39 ألف جنيه غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والصحية وعدم الالتزام بضوابط النظافة العامة.



وأوضحت أنه تم التحفظ على 23 حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير 9 محاضر لعدم االتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل.



من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال والمواطنين بااتباع الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.