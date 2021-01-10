وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 93. 1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضحت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وصل إلى 40 ألفا و597 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 5. 1 مليون شخص.

ويشار إلى أنه قد مضى نحو 49 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 16 ألفًا و946 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و465 حالة وفاة جديدة في غضون 24 ساعة.

يشار إلى أن تسجيل حالات الإصابة الجديدة يقل غالبا في أيام الأحد من كل أسبوع؛ نظرا لتراجع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال العطلة الأسبوعية.

وبشكل أساسي يعد تحليل البيانات صعبا في الوقت الحالي؛ لأنه تم اكتشاف حالات الإصابة خلال فترة أيام عيد الميلاد "الكريسماس" ورأس السنة وما حولهما وتسجيلها ونقلها بشكل متأخر، بحسب المعهد.

وأوضح المعهد، أن إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ربيع العام الماضي وصلت في ألمانيا إلى مليون و908 آلاف و527 حالة إصابة، وبلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس 40 ألفا و343 حالة وفاة.

وأشار المعهد، إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل تقريبا إلى مليون و525 ألفا و300 شخص.

وجاء تقرير المعهد اليوم الأحد، أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بعدوى الفيروس في ألمانيا خلال آخر سبعة أيام بلغ 16. 1، فيما كان يبلغ أمس السبت 17. 1، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 116 شخصا آخرين.