خبير: الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يلعب دورا في مفاوضات سد النهضة

- أحمد المفتي: يجب أن يحول الاتحاد الإفريقي ملف سد النهضة لمجلس الأمن..



قال الدكتور أحمد المفتي، عضو اللجنة الدولية لسد النهضة المستقيل، تعليقًا على إخفاق مفاوضات سد النهضة، إن دخول الاتحاد الإفريقي ليس له معنى منذ البداية، نظرًا لغياب دوره طوال الـ17 سنة.



وأكد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يلعب أي دور في مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن الأمر محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ.



وأضاف أن الحل الوحيد أمام الاتحاد الإفريقي يتمثل في إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، باعتباره منظمة دولية يحكمها قانون دولي، معقبًا: «يجب أن يُضرب على الحديد وهو ساخن»، على حد تعبيره.



ونوه بأنه كان هناك اختلافًا بسيطًا بين مصر والسودان في ملف سد النهضة لكنه انتهى الآن، مؤكدًا أنه حان الوقت لتوحيد الموقف السوداني المصري.



وشارك سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع السداسي الذي عقد، اليوم الأحد، لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.



وأخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.



