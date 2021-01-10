قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه يتم تعويض النوبيين المتضررين من بناء السد العالي والذين يقدر عددهم بنحو 11 ألفًا و500 مواطن، مشيرًا إلى أنه تم تعويض ما يقرب من 6171 ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أن التعويضات تمت وفقًا لمطالب المواطنين النوبيين، عينًا أو نقديًا، بمبلغ يقدر بنحو 225 ألف جنيه مقابل الوحدة السكنية.

وأشار إلى أن المتضررين بأخذ أراضيهم الزراعية تم تعويضم بأراضي بديلة، مشيرًا إلى تعويض المواطنين بالمرحلة الثانية والبالغ عددهم نحو 5329 خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنه تم تجهيز ما يقرب من 16 مقرًا لاستقبال المتضررين يوم الأحد المقبل الموافق 17 يناير تزامنًا مع العيد القومي لمحافظة أسوان، لافتًا إلى توجيهات الرئيس السيسي بأن يتم تعوسض المتضريين طبقًا لرغبته.

وأوضح أن أيًا من أفراد الأسر المتضررة من بناء السد العالي يستطيع التقدم بالأوراق للحصول على التعويضات المناسبة، ذاكرًا أنه تخصيص قطع أراضي زراعية لتعويض المتضريين جاهزة للزراعة بنظم الري.



