قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه لم يكن متوقعًا الإقبال الكبير على معرض إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن الدعم الرئاسي للمبادرة جعلها مشروعًا قوميًا.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس السبت، بتوجيهات الرئيس السيسي لمشاركة كل جهات الدولة في المبادرة، والتي انعكست في الإقبال الكثيف من المواطنين، مضيفًا أنه تم تحويل 330 ألف مركبة للعمل بالوقود المزدوج خلال الـ 25 عامًا الماضية.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي ساعد في الإسراع من مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ما أدى إلى تحويل ما يقرب من 42 ألف سيارة خلال عام 2020، متوقعًا تحويل أكثر من 75 ألف مركبة، بجانب إحلال 70 مركبات آخرى خلال العام الوحد بإجمالي 250 ألف سيارة خلال المبادرة.

وأشار إلى أن الشركات المشاركة في المبادرة تقدم تسهيلات للراغبين بتحويل مركباتهم من خلال تقسيط المبلغ على عدة سنوات، وبدون فائدة للسنة الأولى، فضلًا عن فائدة تقدر بحوالي 11% للسنوات الأخرى.

وأوضح أن الدعم المقدم على أسطوانات الغاز خلال عام 2020 يصل إلى 18 مليار جنيه، لافتًا إلى إنتاج مايقرب من 6700 مليون قدم من الغاز الطبيعي، يصدر منهم ما يقرب من ألف مليون قدم، و5700 مليون قدم للاستهلاك المحلي.

وذكر أن القدرة على الإنتاج تقترب من 7.2 مليار قدم من الغاز الطبيعي، لا يتم استخراجه لعدم وجود مصادر لتصريفه، مضيفًا أن قطاع الكهرباء يستهلك 60% من إجمالي الإنتاج، المنازل والسيارات تستهلك 6% فقط.

ولفت إلى أن خطة الوزارة الخاصة بالتوسع في إمداد المنازل بالغاز الطبيعي تشمل توصيله إلى 1.2 مليون وحدة سكنية، ذاكرًا أنه خلال الستة أشهر الماضية تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 50% من الوحدات السكنية المستهدفة.

ونوه أن الوزارة تستهدف تشغيل مصنع دمياط بالغاز الطبيعي في فبراير المقبل، وذلك لاستخدام الكميات غير المستغلة من الغاز الطبيعي في الأبار المكتشفة.



