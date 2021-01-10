سي إن إن: بنس لا يستبعد عزل ترامب حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا

كشف مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، أن مايك بنس لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل دونالد ترامب، ويفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

ونقلًا عن موقع «CNN» عربية، صباح الأحد، ذكر المصدر أن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.

وأكد مصدر لـ«CNN»، أن نائب الرئيس وترامب لم يتحدثا منذ اختراق مناصري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مبنى الكونجرس، يوم الأربعاء الماضي.

وأشار مصدران مقربان إلى أن ترامب غاضب جدا من بنس في حين أن الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.

وكان ترامب قد طلب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة الكونجرس، لكن الثاني بعث برسالة لأعضاء الكونجرس أبلغهم فيها أنه سيتبع الدستور.

ويحذر حلفاء ترامب من المضي قدما بعملية عزل الرئيس الأمريكي، إذ كان قد قال حليفه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عبر صفحته الرسمي على تويتر، إن مضي رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعملية عزل ترامب ستتسبب بأضرار جسيمة، مطالبا الرئيس المنتخب، جو بايدن، بحماية البلاد من عواقب هذه الخطوة.