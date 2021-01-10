الصين تؤكد التزامها بتحسين بيئة الأعمال خلال الأعوام الخمسة القادمة

أعلنت الصين، اليوم، أنها ستواصل تحسين بيئة الأعمال خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021 - 2025) إلى جانب تعزيز إدارة جودة المنتجات والمشاريع والخدمات.

وقال رئيس الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق تشانغ قونغ -في تصريح اليوم- إن بيئة الأعمال في الصين تطورت بشكل ملحوظ خلال فترة الخطة الخمسية الـ13 (2016-2020)، وهو ما تعكسه حقيقة أن متوسط الوقت اللازم لتأسيس شركة تقلص من أكثر من 30 يوما إلى أقل من 4 أيام، وأنه خلال الأعوام الخمسة القادمة، ستتخذ الصين سلسلة من التدابير لتعزيز إصلاحات نظام الأعمال وستوفر للكيانات السوقية بيئة أعمال عادلة وشفافة أكثر تتسم بأنها ملائمة وقابلة للتنبؤ.

وأوضح قونغ أن قائمة تصاريح الأعمال للشركات، والتي تم اختبارها بنجاح في 18 منطقة تجارة حرة تجريبية، ستصبح معيارا وطنيا وستطبق في جميع أنحاء البلاد، وأن الصين ستكثف الإصلاحات في مناطق التجارة الحرة التجريبية لتلبية الاحتياجات المتعلقة بتعميق الإصلاحات وبناء نظام سوقي رفيع المستوى.

وأشار إلى أنه في عام 2020، عززت الهيئة إنفاذ القانون ضد عمليات الاحتكار والمنافسات غير العادلة، بما في ذلك الأنشطة الافتراضية وغير الافتراضية، متعهدا ببذل جهود جديدة أخرى لمكافحة هذه الممارسات ومنع التوسع غير المنظم لرأس المال.

ولفت قونغ إلى أنه خلال فترة الخطة الخمسية الـ14، ستواصل الصين تعزيز إدارة الجودة للمنتجات والصناعات والمشاريع الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية اليومية، موضحا أن جودة المنتجات والخدمات الصينية تحسنت بشكل كبير، حيث لبى ما نسبته 93.8% من المنتجات المصنعة معايير الجودة، فيما بلغت النسبة 100% في مشاريع الإنشاء الكبيرة والمتوسطة.