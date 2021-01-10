الحكومة اليمنية تؤكد أهمية استعادة الدولة وتحقيق التعافي الاقتصادي

أكد مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه الثاني اليوم برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، أن اولوية الحكومة تتمحور في انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.

وشدد رئيس الوزراء اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية،على ضرورة ان يستوعب البرنامج العام للحكومة وخططه الهدف الأساس المتمثل في استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية ووفق المحددات التي تم مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية اثناء مشاورات تشكيل الحكومة.

وأكد الدكتور معين عبدالملك،علي أهمية التركيز على الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية.. مؤكدا ان المرحلة القادمة سيكون عنوانها النزاهة والشفافية وستحرص الحكومة على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مشددا على ضرورة إيجاد علاقة تكاملية على المستوى المركزي والمحلي وتفعيل أدوات الرقابة على صرف إيرادات المحافظات وتخصيصها وفق الأولويات التي تمس حياة المواطنين.

وأكد أعضاء مجلس الوزراء أهمية البناء على التوافق في تشكيل الحكومة لتعزيز وحدة الصف وخدمة المواطنين وتصحيح الاختلالات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، باعتبارها العامل الرئيس نحو تحقيق الهدف الأساسي في استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.