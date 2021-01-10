الصين: تسجيل 69 إصابة جديدة بكورونا بينها 48 حالة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 69 إصابة جديدة بينها 48 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 46 حالة في مقاطعة خبي شمالي الصين وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعة لياونينغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87433 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ست حالات في فوجيان وأربع حالات في كل من تيانجين وشنجهاي واثنتين في كل من لياونينغ وتشجيانغ وحالة واحدة في كل من شانشي وقوانغدونغ وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4412 حالة غادر منها 4118 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 16 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82211 شخصا، وأن 26077 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 27 حالة جديدة بدون أعراض بينها 13 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 470 حالة منها 256 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9211 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 157 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 828 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8374 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و720 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.